Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

2 saat önce

Şile ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı İlhan Ocaklı kazandı.

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Şile ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı İlhan Ocaklı kazandı.

Ocaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, başkan seçildiğini söyledi.

Oyların yaklaşık yüzde 55'ini aldığını ifade eden Ocaklı, şöyle konuştu:

"Vatana, millete, ülkemize hayırlı olsun. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Büyükşehir ve yerel belediyecilikte hizmetlerimize devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın paydaşları Milliyetçi Hareket Partisi ve destek veren Büyük Birlik Partisi'ne teşekkür ediyorum. Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA

İlhan Ocaklı, AK Parti, Şile, Güncel
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