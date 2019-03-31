Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

2 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Ekrem Yüce kazandı.

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Ekrem Yüce kazandı.


Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda Cumhur İttifakı olarak Sakarya'da seçimleri aldıklarını belirtti.

Girmiş oldukları bu seçimde kendilerine yürekten destek veren AK Parti ve MHP teşkilatlarına teşekkür eden Yüce, "Şu anda Sakaryamız, farklı bir gelişme olmazsa eğer Cumhur İttifakı'na büyük destek veren 3. il oldu. Burada emeği geçen, bizlere maddi manevi destek veren herkese teşekkür ediyorum. 4 ay 4 gündür meydanlardayız. Devamlı birlikte çalıştığımız, nefeslerini kesmeyen, yorulmayan, gecesini gündüzüne katan bütün gizli ve aşikar kahramanlarımızı yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Yüce, bundan böyle Sakarya'nın büyükşehir belediye başkanı olacaklarını, hiç kimseyi ayırt etmeyeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hiç kimseye ayrım yapmadan, sen, ben demeden, zayıftır, güçlüdür demeden, zengin, fakir demeden ne gerekiyorsa hizmet ayrımı yapmadan Sakaryamızın hizmetinde olmak için aranıza gelmiş bulunmaktayız. Bu hizmetkarlığımızın Sakarya'ya hayırlar getirmesini diliyorum. Ana vizyonumuz ve misyonumuz, evvela vatandaşlarımızın gelir düzeyini arttırıcı birtakım yatırımlar yapmak olacak. İkincisi yine vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltici yatırımlarımızı yapmak. Üçüncüsü ve en önemlisi, içinizdeki en zayıfınız hak ve haklı karşısında bizim yanımızda en güçlüsü olacaktır, içinizdeki en güçlünüz hak karşısında bizim yanımızda en güçsüz ve en zayıfınız olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Ekrem Yüce, AK Parti, Sakarya, Güncel
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