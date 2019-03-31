2019 Yerel Seçim Sonuçları
2 saat önce
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Yasin Özlü kazandı.
Kocaeli
'nin Başiskele
ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti
adayı Mehmet Yasin Özlü
kazandı.
Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Başiskele'de başkan seçildiğini açıkladı.
Seçimlerin herkes için hayırlı olmasını dileyen Özlü, güzel bir seçim dönemi geçirdiklerini söyledi.
Özlü, Başiskelelilerin evladına sahip çıktığını, açık ara farkla seçimleri kazandıklarını dile getirerek, "Bundan sonra Başiskele için çalışacağız. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:23 Kaynak: AA
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