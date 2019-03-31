Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

2 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Yasin Özlü kazandı.

2019 Yerel Seçim Sonuçları, System.String[]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Yasin Özlü kazandı.


Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Başiskele'de başkan seçildiğini açıkladı.


Seçimlerin herkes için hayırlı olmasını dileyen Özlü, güzel bir seçim dönemi geçirdiklerini söyledi.

Özlü, Başiskelelilerin evladına sahip çıktığını, açık ara farkla seçimleri kazandıklarını dile getirerek, "Bundan sonra Başiskele için çalışacağız. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:23 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:34:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]