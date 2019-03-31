2019 Yerel Seçim Sonuçları
2 saat önce
Sakarya'nın Geyve ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Murat Kaya kazandı.
Sakarya
'nın Geyve
ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti
adayı Murat Kaya
kazandı.
Kaya, yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Geyve'de yeniden başkan seçildiğini bildirdi.
Kendisiyle yol yürüyen Cumhur İttifakı üyelerine, dua eden ve sandığa sahip çıkan vatandaşlara şükranlarını sunan Kaya, "Şunu görüyorum ki gerçekten omzumuza büyük bir yük yüklediniz. Bize durmak yakışmaz, önümüzdeki 5 yıl içerisinde de sizlerle beraber çok güzel hizmetler yapacağız." ifadelerini kullandı.
Kaya, bundan sonra bütün güçleriyle hizmet etmeye odaklanacaklarını vurguladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:29 Kaynak: AA
Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı
Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık
Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi