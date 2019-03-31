Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

2 saat önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Murat Kaya kazandı.

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Murat Kaya kazandı.


Kaya, yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Geyve'de yeniden başkan seçildiğini bildirdi.


Kendisiyle yol yürüyen Cumhur İttifakı üyelerine, dua eden ve sandığa sahip çıkan vatandaşlara şükranlarını sunan Kaya, "Şunu görüyorum ki gerçekten omzumuza büyük bir yük yüklediniz. Bize durmak yakışmaz, önümüzdeki 5 yıl içerisinde de sizlerle beraber çok güzel hizmetler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaya, bundan sonra bütün güçleriyle hizmet etmeye odaklanacaklarını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:29 Kaynak: AA

AK Parti, Sakarya, Geyve, Güncel
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