Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Bülent Erdoğan kazandı.

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Bülent Erdoğan kazandı.

Erdoğan, Hükümet Konağı önünde yaptığı konuşmada, sandığa gidip oy kullanan tüm Bigalılara teşekkür etti.

Milletin kararının baş tacı olduğunu belirten Erdoğan, "Seçim çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık ve bugüne geldik. Kazanan inanın ki Biga oldu. Biz, 55 bin kişinin hizmetkarı olacağız, hizmetinizdeyiz. Biz size kesinlikle efendilik yapmayacağız. Bugünden sonra hiçbir siyasi görüş, etnik ayrımı yapmadan Biga'da yaşayan tüm hemşehrilerimize gönül belediyeciliğini hep birlikte yaşatacağız inşallah." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:46 Kaynak: AA

AK Parti, Çanakkale, Biga, Güncel
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