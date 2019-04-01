Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

49 dakika önce

Amasya Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı Mehmet Sarı seçildi.

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Amasya Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı Mehmet Sarı seçildi.

Sarı'nın kesin olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Yavuz Selim Meydanı'nda toplanan partililer, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı.

Sarı, burada yaptığı açıklamada, başkanlığı dönemince hiçbir zaman partili ayrımı yapmayacağını söyledi.

Amasyalıların takdiriyle belediye başkanı seçilmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Sarı, "Amasya yaklaşık 15 yıldır bu anı bekliyor. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Zaten gözünüzden bu heyecanı görüyorum. Allah'a şükrediyorum, bize bu günleri gösterdiği için. Rabbim yüzümüze güldü ve bizleri utandırmadı. Şimdi çok daha fazla yapacak işimiz var. Bize güvenenleri utandırmamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Havai fişek gösterisi yapan partililer, konvoy oluşturarak şehir turu attı. Kutlamalar kapsamında Amasya Kalesi'nden 40 pare top atışı yapıldı.

Amasya'da 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin adayı Cafer Özdemir yüzde 43 oy oranıyla Belediye Başkanı seçilmiş, MHP ise yüzde 36 oy oranıyla ikinci olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:20 Kaynak: AA

MHP, Amasya, Güncel
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