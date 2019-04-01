2019 Yerel Seçim Sonuçları

Çankırı Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsmail Hakkı Esen seçildi.

Çankırı Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsmail Hakkı Esen seçildi.



Çankırı Belediye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Esen'in resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanı seçilmesini kutladı.



MHP ve Türk bayrakları taşıyan grup, sloganlar attı, tekbir getirdi. Bazı partililer araç konvoyu oluşturdu, havai fişek gösterisi yapıldı.



Esen, buradaki konuşmasında, 1 Aralık'ta yola inanarak çıktıklarını söyledi.



Halisane niyetleri olduğunu belirten Esen, "Allah'a nasıl inandıysak, Kur'an'a nasıl inandıysak kazanacağımıza da o denli inandık. İnanmış Kürşat'ın 40 çerisi gibi çıktık yola. Çankırı ile gönül birliği yaptık, 'Ortak akıl, ortak kararla kazanacağız.' dedik. Allah'a şükürler olsun, bu tabloyu herkes görsün." dedi.



Esen, şunları kaydetti:



"Aslında Çankırı kazandı. Şu anda üzülen arkadaşlarımız olacak, onlara da saygı duymamız lazım. Birbirimizi kırmadan, üzmeden çok güzel bir seçim süreci geçirdik. Bütün siyasi partiler, seçmen, hakikaten huzurlu bir seçim geçirdik. Diğer siyasi partideki yöneticilerimizi, adaylarımızı, teşkilatları tebrik ediyorum. Çankırı'ya yakışır bir seçim oldu. Ülkücü hareketin değil, milliyetçi hareketin değil, tüm Çankırı'nın adayı olarak çıkmıştık bu yola. Eğer adaletli, düzgün, hakkaniyetli bir yönetim gösteremezsek gök girsin, kızıl çıksın."



Çankırı'da 2014 yılındaki seçimlerde AK Parti'nin adayı İrfan Dinç yüzde 54,30 oy oranıyla 23 bin 505 oy almış, MHP'nin adayı Hakkı Yalçın ise yüzde 41,68 oy oranıyla 18 bin 42 oyda kalmıştı.



İrfan Dinç, geçen yıl milletvekili adaylığı için istifa etmiş, yerine AK Parti tarafından aday gösterilen Hüseyin Boz getirilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması

MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı

Son Dakika! İmamoğlu'ndan Seçim Sonuçlarına İlişkin Son Dakika Açıklaması: Kazandığımızı Biliyoruz

Son Dakika! Bahçeli'den İlk Açıklama Geldi: Cumhur İttifakı Hedefine Ulaşmıştır