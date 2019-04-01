2019 Yerel Seçim Sonuçları

İstanbul
'un Çatalca
ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti
adayı Mesut Üner
kazandı.
AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığı'nın önünde toplanan partililer, davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı.
Mesut Üner, kutlamaların ardından yaptığı konuşmada kendisine oy veren herkese teşekkür etti.
Çatalca'yla gurur duyduğunu vurgulayan Üner, şunları söyledi:
"Buraları gerçekten hizmet edilmesi için, ne gerekiyorsa ben ve meclis üyesi arkadaşlarım, belediyedeki çalışan arkadaşlarımla bu 5 yılda, kaybedilmiş 10 yılı geri size getireceğimize söz veriyoruz. Buradan 10 yıl boyunca Çatalcamıza hizmet etmiş belediye başkanımız Cem Kara
'ya da teşekkür ediyoruz. Bu seçimler birbirimize laf atmak, çamur atmak değil. Hayat yarın da devam ediyor. Yarın da, bayramda da, sokak hep birlikte olacağız. O yüzden kimse birbirini kırmasın, üzmesin."
Çatalca'nın kendisine değil, hizmete ihtiyacı olduğunu söyleyen Üner, "Bu yüzden bu 5 yılda Allah nasip ederse, mazbatayı aldığımız günden itibaren son güne kadar bu halkın hizmetkarı olmaya söz veriyoruz. Biz hep bugüne kadar bir şey söylüyorduk. Atatürk
ilke ve inkilaplarından ayrılmayacağımıza, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacağımıza söz veriyoruz." dedi.
Kutlamalar sırasında AK Parti Çatalca İlçe Başkanı Yusuf Aslan
da kısa bir konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından katılımcılar ve partililer, kutlamalarını sürdürdü.