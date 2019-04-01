Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

1 saat önce

Kırklareli'nde, seçimlere bağımsız olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu, seçimi kazandığını açıkladı.

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Kırklareli'nde, seçimlere bağımsız olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu, seçimi kazandığını açıkladı.

CHP'den aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa ederek seçime bağımsız aday olarak giren Kesimoğlu, sonuçları İl Seçim Kurulu'na gelerek takip etti.

Kesimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimi az bir farkla kazandığını söyledi.

Emeklerinin karşılığını aldığını aktaran Kesimoğlu, "Biz seçimi kazandık. Zannediyorum 174 oy farkıyla kazandık. Sağduyu galip geldi, demokrasi galip geldi. Doğruluk, hak, hukuk, adalet tecelli etti. Kırklareli halkına şükranlarımı sunuyorum. Onlar bana 'Yürü önümüzden Kesimoğlu' dediler. Beraber çıktık bu yola ben onlara inandım. Emeklerimizin karşılığını aldık. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bir gazetecinin "Sonuçlara itiraz olabilir mi?" sorusuna Kesimoğlu, "Olabilir herkes itiraz edebilir. Sonuç ortada zaten. Elimizdeki veriler doğru veriler. İtirazlar olabilir sonucu etkileyecek şey değil. Zaten birçok oyumuz iptal edildi. Ona rağmen bu fark. Yoksa 2 bin civarında olacaktı. Hayırlısı olsun." diye yanıt verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:09 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Güncel
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