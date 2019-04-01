Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

1 saat önce

Millet İttifakı'nın Yalova Belediye Başkan adayı Vefa Salman, "Islak imzalı tutanakların tamamı elimize geldi.

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Millet İttifakı'nın Yalova Belediye Başkan adayı Vefa Salman, "Islak imzalı tutanakların tamamı elimize geldi. Sisteme girildi parti il merkezimizde, ilçe merkezimizde ve 357 oyla bu seçimi kazandık." dedi.

Salman, seçim sonuçlarını takip etmek üzere geldiği Yalova Adliyesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Açıklama yapmak için seçimin net sonuçlarının eline geçmesini beklediğini belirten Salman, "Sağlamayı da yaptı arkadaşlar. Islak imzalı tutanakların tamamı elimize geldi. Sisteme girildi parti il merkezimizde, ilçe merkezimizde ve 357 oyla bu seçimi kazandık. Yalova'ya yeniden Vefa Salman'ın belediye başkanlığı, CHP'nin belediyeye diktiğimiz bayrağı hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Salman, kendisine oy veren, vermeyen tüm Yalova halkına teşekkür etti.

Önemli bir başarıya imza attıklarını dile getiren Salman, şunları kaydetti:

"Yalova Belediyesinin tarihinde hafızam yanıltmıyorsa 50'yi aşkın, 60 yıldan beri ilk defa aynı partiden bir belediye başkanı üst üste ikinci seçimi kazanmış oldu. Bu gururu bana yaşattığı için tüm değerli hemşehrilerime, sevgili Yalovalılara çok çok teşekkür ediyorum. Deyim yerindeyse, mazbatamızı aldıktan sonra 'Nerede kalmıştık' diyeceğiz. Kaldığımız yerden Yalova'ya yine geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi asla ve asla insan ayırmadan, kimseyi farklılaştırmadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet etmeye devam edeceğiz."

Daha sonra Salman, adliye önünde kendisini bekleyen partililerle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:37 Kaynak: AA

Vefa Salman, Yalova, Güncel
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