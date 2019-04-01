Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'ın konuşması Genel görüntüler BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Alinur Aktaş kazandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'ın konuşması
Genel görüntüler BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Alinur Aktaş kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:32 Kaynak: AA

Bursa, AK Parti, Ayhan Salman, Güncel
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