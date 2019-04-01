2019 Yerel Seçim Sonuçları
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'ın konuşması Genel görüntüler BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Alinur Aktaş kazandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AK Parti Bursa
İl Başkanı Ayhan Salman
'ın konuşması
Genel görüntüler BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Alinur Aktaş
kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:32 Kaynak: AA
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