2019 Yerel Seçim Sonuçları
1 saat önce
Ümraniye Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı İsmet Yıldırım kazandı.
Ümraniye
Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti
adayı İsmet Yıldırım
kazandı.
AA muhabirine açıklama yapan Yıldırım, Ümraniye halkına teşekkür ederek, "Kesin sonuçlar açıklandıktan sonra Ümraniye Belediyesi'ni vatandaşlarımızla beraber yöneteceğiz. Gönül belediyeciliği sloganının sahada faydasını önemli ölçüde gördük." dedi.
Ümraniye'de Cumhur ittifakı ile verimli çalıştıklarını anlatan Yıldırım, "Sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar çalıştık. Gönül belediyeciliğini ön planda tutmaya devam edeceğiz. Hem hizmete devam edeceğiz hem de vatandaşlarımızın gönüllerine girmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:49 Kaynak: AA
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