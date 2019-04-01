Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

1 saat önce

Kütahya Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Alim Işık kazandı.

2019 Yerel Seçim Sonuçları, System.String[]
Kütahya Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Alim Işık kazandı.

Zafer Meydanı'nda toplanan binlerce partili, gece saatlerinde seçim zaferini kutladı.

Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine oy veren veya vermeyen herkese hizmet edeceğini söyledi.

Yapılan seçimlerin Türkiye ve Kütahya'ya hayırlı olması temennisinde bulunan Işık, şöyle konuştu:

"Kütahyalı hemşehrilerimiz bu emaneti 5 yıl süreliğine bize vermiştir. Bundan dolayı bize bu güveni duyan Kütahyalı hemşehrilerimin tamamına teşekkür ediyorum. Artık bundan sonra bize oy veren vermeyen ayrımı kalkmıştır. Alim Işık Kütahya'nın belediye başkanıdır. Biz, bize oy verene de vermeyene de eşit derecede hizmet edeceğiz. Allah nasip ederse, hemşehrilerimize sunduğumuz 130 başlık altındaki projelerimizi 5 yıl içerisinde tamamlamak için yoğun bir çalışma içine gireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:44 Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Alim Işık, Kütahya, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Everton Forması Giyen Cenk Tosun: Quaresma'yı Özlüyorum Kütahyalı Taksiciden Örnek Davranış! Şehit Ailelerinden Para Almadı İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar! AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 11:49:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]