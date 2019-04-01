Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi belediye başkanlığını kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Demokrat Parti'nin (DP) adayı Mesut Ergin kazandı.

2019 Yerel Seçim Sonuçları, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi belediye başkanlığını kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Demokrat Parti'nin (DP) adayı Mesut Ergin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Ergin, yüzde 39,78 oy alırken mevcut belediye başkanı olan CHP'li Rahmi Gençer yüzde 38,13'de kaldı.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Ergin'in kazandığı seçim sonuçlarını kutladı.

Burada konuşma yapan Ergin, zor da olsa çok güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Seçimin sona erdiğini ve artık önlerine bakacaklarını ifade eden Ergin, şunları kaydetti:

"Ayvalık'ta yapacak çok işimiz var. Zor bir süreç bizi bekliyor. Ama bunun üstesinden geleceğiz. Çünkü kendimize güveniyoruz. Bizim derdimiz Ayvalık'a hizmet etmektir. İnşallah, sizlerle birlikte Ayvalık'ı çok daha iyi yerlere taşıyacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Göreceksiniz Ayvalık'ı, başta sizler olmak üzere, hazırlayacağımız projeleri hayata geçirerek layık olduğu zirveye hep birlikte taşıyacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:57 Kaynak: AA

Demokrat Parti, Balıkesir, Ayvalık, Politika
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