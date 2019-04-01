Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

1 saat önce

Kocaeli'de AK Parti'nin İzmit ilçesinin, CHP'nin ise Derince ve Karamürsel ilçelerinin seçim sonuçlarına itirazda bulunacağı bildirildi.

2019 Yerel Seçim Sonuçları, System.String[]
Kocaeli'de AK Parti'nin İzmit ilçesinin, CHP'nin ise Derince ve Karamürsel ilçelerinin seçim sonuçlarına itirazda bulunacağı bildirildi.

AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, yaptığı açıklamada, Kocaeli'de resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediyesi ile 11 ilçe belediye başkanlığı seçimlerini partisinin adaylarının kazandığını söyledi.

İzmit belediye başkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP ile AK Parti arasında 9 bin 635 oy farkı olduğunu belirten Eryarsoy, "AK Parti İzmit ilçe başkanlığımız sonuçlar ile ıslak imzalı verileri karşılaştırıyor. Çalışmalar tamamlandığında Genel Merkezimiz ile yapılacak istişare ve değerlendirme sonucuna göre, İzmit belediye başkanlığı sonuçlarına itiraz edeceğiz." diye konuştu.

CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay da resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin kazandığı Derince ve Karamürsel ilçeleri için itirazda bulunacaklarını belirtti.

Derince'de AK Parti ile CHP arasında bin 261, Karamürsel'de ise bin 349 oy farkı bulunduğunu aktaran Sarıbay, "Bu iki ilçede çok fazla oy farkı yok. YSK'nin açıkladığı sonuçlar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün veya yarın, geçersiz oyların ve mevcut oyların yeniden sayılması için seçim kurullarına itirazımızı yapacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:57 Kaynak: AA

Kocaeli, İzmit, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Döğücü, İstanbul'un İlk Başörtülü Belediye Başkanı Olarak Tarihe Geçti CHP'ye Geçen 10 Belediyede Asgari Ücretli Çalışanlara 180 Lira Zam Yapılacak CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı Erdoğan'ın Tespihini Hediye Ettiği Minik Muhammed'in Babası Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 19:35:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]