2019 Yerel Seçim Sonuçları

AK Parti Kocaeli
İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, "Özellikle İzmit
ilçemizde itiraz edeceğiz. Şu ana kadar 6 sandıkta tespit edilen ciddi hatalar var ve bu sayı artarak devam ediyor. Bunlarla ilgili itirazımızı yapacağız." dedi.
Eryarsoy, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, tüm ilçelerde ilçe başkanları ile seçim işleri komisyonunun sandık sonuçlarını tek tek incelediğini söyledi.
Bu sonuçların, ilçe seçim kurullarındaki sonuçlarla karşılaştırdığını aktaran Eryarsoy, tespit ettikleri hatalarla ilgili gereken itirazların yapılacağını kaydetti.
Eryarsoy, bazı ilçelerde farklılıklar tespit ettiklerini dile getirerek, "Özellikle İzmit ilçemizde itiraz edeceğiz. Şu ana kadar 6 sandıkta tespit edilen ciddi hatalar var ve bu sayı artarak devam ediyor. Bunlarla ilgili itirazımızı yapacağız." diye konuştu.
Seçimde kazanılamayan yerlerle ilgili AK Parti Genel Merkezi'nin bu bölgelerdeki parti teşkilatlarında revizyona gideceği iddiasının sorulması üzerine Eryarsoy, Kocaeli teşkilatının, Türkiye
genelinde "en başarılı" teşkilatlardan biri olduğunu belirterek, "Şu an Türkiye ortalamasının üzerinde oy almış bir teşkilatız. 'Kocaeli teşkilatı başarısızdır.' gibi bir çıkarımımız yok. Gönül arzu ederdi ki İzmit adayımız da seçimi kazanmış olsun ama milletimizin takdiri bu yöndeydi. Ancak Genel Merkez tarafından bize iletilen böyle bir talimat şu an yok." diye konuştu.
Kesin olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın
da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın hem seçim akşamı hem de dün arayarak kendilerini tebrik ettiğini, teşkilatları da kutladığını dile getirerek, başarısız oldukları algısının yanlış olduğunu kaydetti.
Büyükakın, "Kocaeli'yi Türkiye'de yaşamak için tercih edilen ilk 3 şehirden biri yapmak için mücadele edeceğiz. Vizyonumuz budur." dedi.