2019 Yerel Seçim Sonuçları - Çamlıhemşin, Ardeşen ve Çayeli'de Seçim Kutlamaları
2 saat önce
2019 yerel seçim sonuçlarına göre, Rize'nin Ardeşen ilçesinde Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Avni Kahya, Çamlıhemşin ilçesinde AK Parti'nin adayı Osman Haşimoğlu ve ve Çayeli ilçesinde ise MHP'nin adayı İsmail Hakkı Çiftçi kazandı.
2019 yerel seçim sonuçlarına göre, Rize'nin Ardeşen ilçesinde Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Avni Kahya, Çamlıhemşin ilçesinde AK Parti'nin adayı Osman Haşimoğlu ve ve Çayeli ilçesinde ise MHP'nin adayı İsmail Hakkı Çiftçi kazandı. Partililer ilçe merkezlerinde kutlama yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:04 Kaynak: AA
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