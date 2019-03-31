Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları - Düzce

2019 Yerel Seçim Sonuçları - Düzce

2 saat önce

Düzce'de belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Faruk Özlü kazandı.

Düzce'de belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Faruk Özlü kazandı.

Cedidiye Meydanı'nda halka hitap eden Özlü, oy sayımları sonucunda, Düzce'de başkan seçildiğini açıkladı.

Özlü, tüm Düzcelilere teşekkür ederek, "Dört aya yakın zamandır seçim süreci yaşadık. Teşkilatlarımız çok büyük çaba sarf etti, ev ev dolaştık. Sizlerin gönüllerine ulaşmaya çalıştık. Bugün sizlerin teveccühüyle Düzce Belediye Başkanlığı seçimleri sonuçlandı. Kazanan Düzce olmuştur." diye konuştu.

"31 Mart seçimlerinin galibi, kazananı Düzce'dir" diyen Özlü, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Gün geçti, yarın yeni bir gün.' Yarından itibaren inşallah Cumhurbaşkanımızın Düzce ziyaretlerinde söylediği gibi; bir dönüşüm, değişim başlayacak. Daha çok çalışacağız, yapamadıklarımızı yapacağız. Oy veren vermeyen tüm Düzcelilerin hizmetinde olacağız. Seçimlerin sonuçları açıklanıyor. Bu seçimlerde kazanan Cumhur İttifakı olmuştur. Bundan sonraki süreçte mahalle mahalle, köy köy sizin hizmetinde olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:59 Kaynak: AA

Faruk Özlü, AK Parti, Düzce, Güncel
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