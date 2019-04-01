Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları - İstanbul

2019 Yerel Seçim Sonuçları - İstanbul

15 dakika önce

- Kutlamalardan detaylar İSTANBUL - Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti belediye başkanı adaylarının kazandığı, İstanbul'un Zeytinburnu, Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde kutlamalar yapıldı.

- Kutlamalardan detaylar İSTANBUL - Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti belediye başkanı adaylarının kazandığı, İstanbul'un Zeytinburnu, Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde kutlamalar yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:12 Kaynak: AA

Fatih, Zeytinburnu, AK Parti, İstanbul, Güncel
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