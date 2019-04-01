2019 Yerel Seçim Sonuçları Kutlandı

Zonguldak'ta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Selim Alan'ın kazanmasının ardından partililer ve vatandaşlar kutlama yapmaya başladı.

Zonguldak'ta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Selim Alan'ın kazanmasının ardından partililer ve vatandaşlar kutlama yapmaya başladı.



Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, şarkılar ve türküler eşliğinde kutlama yaptı.



Havai fişek gösterisi ile davul-zurna eşliğinde sevinç gösterisinde bulunan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.



Alan, burada vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, uzun yıllardır parti teşkilatında çeşitli görevler aldığını belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır bu anı bekliyorum. 10 yıldır bu anı bekliyoruz. Ben hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Ben zaten gözünüzden bu heyecanı görüyorum. Allah'a şükrediyorum bize bu günleri gösterdiği için. Rabb'im yüzümüze güldü ve bizleri utandırmadı. Ama şimdi çok daha fazla yapacak işimiz var. Bize güvenenleri utandırmamamız gerekiyor." diye konuştu.



Bütün Zonguldak'ın hizmete ihtiyacı olduğunu anlatan Alan, "10 yıldır hizmeti unuttuk. Burası emeğin başkenti, Türkiye'nin en büyük köyü değil. Burayı köye çevirenleri de güldüreceğiz. Herkesin yüzünü güldüreceğiz. 5 yılda bütün sözlerimizi tutacağız ve 5 yıl sonra oy istemek için karşınıza çıkmayacağız. Diyeceksiniz ki, 'Oyum senin boşuna gelme.' Bizim derdimiz bu." şeklinde konuştu.



Kutlamalara, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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