Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kutlandı

2019 Yerel Seçim Sonuçları Kutlandı

31 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Tolga Tosun kazandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Tolga Tosun kazandı.

Partililer, kesin olmayan sonuçların belli olmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı.

Tolga Tosun, iki aydır yoğun bir şekilde süren seçim çalışmasının sonuna gelindiğini söyledi.

Ellerinde resmi sonuçlar olmasa da yüzde 60 civarında oy aldığını belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Önümüzde 60 aylık belediye başkanlığı ve belediye yönetim süreci olacak. Projelerimizi ivedilikle harekete geçirecek şekilde, kendi çevremiz, kendi belediye meclis üyelerimiz ve partimizin de önderliğinde bir an önce çalışmalara başlayacağız. Burada örgütsel mücadelenin çok önemi var. Yanımda oldukları için teşekkür ediyorum. Bize gönül veren Bandırmalılara, gençlerimize, kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Artık bu saatten sonra parti rozetimizi kenara bırakıp oy veren vermeyen tüm Bandırma'yı kucaklayarak şekilde projelerimizi gerçekleştirip Bandırma'yı şu anki modern, uygar, çağdaş kentinden daha üst seviyelere getirebilmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:02 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir, Bandırma, Tolga Tosun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama İmamoğlu'ndan Seçim Sonuçlarına İlişkin Son Dakika Açıklaması: Kazandığımızı Biliyoruz Tüm Dünya Gözünü Ekrem İmamoğlu'na Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 02:33:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]