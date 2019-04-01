2019 Yerel Seçim Sonuçları Kutlandı
1 saat önce
- Parti binası önünde toplanan vatandaşlar Araç konvoyundan detay Havai fişek atılması Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Cüneyt Yüksel kazandı.
- Parti binası önünde toplanan vatandaşlar Araç
konvoyundan detay
Havai fişek atılması Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti
adayı Cüneyt Yüksel
kazandı. Partililer kutlama yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:47 Kaynak: AA
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