Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kutlandı

2019 Yerel Seçim Sonuçları Kutlandı

1 saat önce

- Parti binası önünde toplanan vatandaşlar Araç konvoyundan detay Havai fişek atılması Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Cüneyt Yüksel kazandı.

- Parti binası önünde toplanan vatandaşlar
Araç konvoyundan detay
Havai fişek atılması Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Cüneyt Yüksel kazandı. Partililer kutlama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:47 Kaynak: AA

Araç, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Kullanırken Depreme Yakalandılar Bakanlıktan Seçim Açıklaması: 310 Olayda 2 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı Bakan Albayrak: Ekonomide Reform ve Değişimin Olduğu 4,5 Yıllık Kesintisiz Bir Dönem Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 04:07:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]