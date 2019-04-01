2019 Yerel Seçim Sonuçları Kutlandı - Eskişehir
1 saat önce
- Detay görüntüler Millet İttifakı'nın CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen'in konuşması ESKİŞEHİR - Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen kazandı.
- Detay görüntüler
Millet İttifakı'nın CHP
'li Eskişehir
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen
'in konuşması ESKİŞEHİR - Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:06 Kaynak: AA
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