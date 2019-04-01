Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kutlandı - Eskişehir

2019 Yerel Seçim Sonuçları Kutlandı - Eskişehir

1 saat önce

- Detay görüntüler Millet İttifakı'nın CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen'in konuşması ESKİŞEHİR - Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen kazandı.

- Detay görüntüler
Millet İttifakı'nın CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen'in konuşması ESKİŞEHİR - Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:06 Kaynak: AA

Yılmaz Büyükerşen, Cumhuriyet Halk Partisi, Eskişehir, Güncel
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