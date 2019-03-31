Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kutlandı - Zonguldak

2019 Yerel Seçim Sonuçları Kutlandı - Zonguldak

2 saat önce

- Kutlamalardan detaylar ZONGULDAK - Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ömer Selim Alan kazandı.

- Kutlamalardan detaylar ZONGULDAK - Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ömer Selim Alan kazandı. Kent merkezindeki Madenci anıtı önünde toplanan partililer kutlama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:13 Kaynak: AA

Ömer Selim Alan, AK Parti, Güncel
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