2019 Yerel Seçim Sonuçları Kutlandı - Zonguldak

- Kutlamalardan detaylar ZONGULDAK - Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ömer Selim Alan kazandı.

- Kutlamalardan detaylar ZONGULDAK - Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ömer Selim Alan kazandı. Kent merkezindeki Madenci anıtı önünde toplanan partililer kutlama yaptı.

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