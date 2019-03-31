2019 Yerel Seçim Sonuçları Kutlandı - Zonguldak
2 saat önce
- Kutlamalardan detaylar ZONGULDAK - Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ömer Selim Alan kazandı.
- Kutlamalardan detaylar ZONGULDAK - Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ömer Selim Alan kazandı. Kent merkezindeki Madenci anıtı önünde toplanan partililer kutlama yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:13 Kaynak: AA
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