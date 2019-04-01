2019 Yerel Seçimleri

AK Parti Bolu
İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Ülkemiz için çocuklarımız için daha fazla çalışmaktan başka lüksümüz yok, her daim Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan
önderliğinde devam edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.
Doğanay, yaptığı yazılı açıklamada, mahalli seçim sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni ederek, bir kez daha demokrasinin özgürce ortaya konduğunu belirtti.
"Bolu'da hemşehrilerimizin desteğini alan CHP
adayı Tanju Özcan
, Bolu Belediye Başkanı olmuştur." ifadesini kullanan Doğanay, şunları kaydetti:
"Kendisini tebrik ediyorum. Bolu'muza hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti büyük ve güçlü bir parti. 'Milletimizin dediği başımızın tacıdır.' der, 'Olanda hayır vardır.' der, yoluna devam eder. Ülkemiz için çocuklarımız için daha fazla çalışmaktan başka lüksümüz yok, her daim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
önderliğinde devam edeceğiz inşallah.
Dün sandık başında milletimizin tercihine sahip çıkan sandık görevlilerimiz ile müşahitlerimize, okul sorumlularımıza şükranlarımı sunarım. 31 Mart seçim sürecinin başladığı andan itibaren dava bilinci ve büyük bir özveriyle gece gündüz Türkiye
'mizin aydınlık geleceği için canıgönülden çalışan tüm teşkilatımıza, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza ve Bolu kalkına teşekkür ederim."