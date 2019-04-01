Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçimleri

2019 Yerel Seçimleri

20 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den yeniden belediye başkanı seçilen Fazlı Yüksel, hizmet noktasında herkese eşit mesafede olacaklarını söyledi.

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den yeniden belediye başkanı seçilen Fazlı Yüksel, hizmet noktasında herkese eşit mesafede olacaklarını söyledi.

İlçe Seçim İrtibat Bürosu'nda teşekkürleri kabul eden Yüksel, burada yaptığı konuşmada, Suşehri'nde güzel bir rekabetle seçimlerin tamamlanmış olduğunu ifade etti.

Başkan Yüksel, "Allah'a şükürler olsun ki kazasız belasız, hiç kimsenin burnu kanamadan bugüne gelmiş bulunuyoruz. Seçimlere giren diğer siyasi partilerimizi de tebrik ediyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir mücadele verildi. Kimse kimseyi kırmadan, incitmeden bugüne kadar geldik. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

"Herkesin Belediye Başkanı olacağız." diyen Yüksel, "Hizmet yaparken bugüne kadar kimseyi ayırmadık. Siyasi görüşünden dolayı kimseye kapımızı kapatmadık. Herkese aynı mesafede durduk." şeklinde konuştu.

Yüksel, "Bundan sonra da Suşehri'nde yaşayan bütün fertlerin yaşam kalitelerini artırmak için bütün gücümüzle çalışacağız. Hizmet noktasında herkese eşit mesafede olacağımıza sizlerin huzurunda söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:32 Kaynak: AA

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