Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçimleri

2019 Yerel Seçimleri

1 saat önce

Bolu'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Belediye Başkanlığına seçilen Tanju Özcan, "Yarın bir aksilik olmazsa mazbatamızı almaya gideceğiz.

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Bolu'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Belediye Başkanlığına seçilen Tanju Özcan, "Yarın bir aksilik olmazsa mazbatamızı almaya gideceğiz." dedi.

Özcan, düzenlendiği basın toplantısında, yerel seçimlerin sona erdiğini söyledi.

Kendisine gösterilen ilgiden ve verilen oylardan dolayı Bolu halkına teşekkür eden Özcan, seçim öncesinde söylediği gibi " Türkiye'nin en tarafsız belediye başkanı" olacağını kaydetti.

Özcan, bunun gereğini yapacağını dile getirerek, "Yarın bir aksilik olmazsa belli bir noktada toplanıp mazbatamızı almaya gideceğiz. Rakiplerimiz sayın Fatih Metin de Turan bey de bizi aradılar, kutladılar. Dün akşam itibarıyla seçim kuruluna yapılan herhangi bir itiraz da yoktu. Bu akşama kadar da bir itiraz yapılmazsa saat 17.00 itibarıyla seçim sonuçları hukuken de kesinleşecek. O yüzden yarın bu mazbatayı almak istiyoruz. Bir aksilik olmazsa cuma namazından sonra burada önce yemin edeceğiz belediye önünde, arkasından görevi teslim alıp hemen Bolu için hizmet etmeye başlayacağız." diye konuştu.

Hem Bolu merkez hem de ilçeler için çalışacağını belirten Özcan, "İlçelerimizde de hangi partinin adayı kazanmışsa kazansın o benim için çok büyük sorun değil. Onlarla da hep birlikte Bolu'yu il olarak daha iyi bir noktaya getirmek için çalışacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:38 Kaynak: AA

Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi, Bolu, Güncel
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