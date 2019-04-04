Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçimleri

2019 Yerel Seçimleri

31 dakika önce

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara ilişkin açıklamada bulundu.

2019 Yerel Seçimleri, System.String[]
AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara ilişkin açıklamada bulundu.

Altınöz, il başkanlığında yaptığı açıklamada, Karabük Belediye Başkanı seçilen Rafet Vergili'yi, seçilen ilçe Belediye Başkanlarını ve Yortan Belde Belediye Başkanını tebrik etti.

İl Genel, Belediye Meclisi ve muhtarlıkları da kazananlara hayırlı olsun dileklerini ileten Altınöz, şöyle devam etti:

"Seçimlerde gayret gösteren tüm adaylarımızı, il ve ilçe teşkilatlarımızın fedakar mensupları, gençlik ve kadın kollarımızın vefakar ve cefakar mensuplarını ve belli bir görevi olmadan çalışmalarda katkı ve destek veren dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3-4 aydır yürüttüğümüz seçim kampanyamızda bize destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İnandığı lider ve davası için bayrağımızı, davamızı, ülkemizi, memleketimizi daha ileriye taşımak adına yaptığımız uzun soluklu çalışmalarda, yorulmadınız gece ve gündüz demeden kapı kapı dolaştınız. Allah her birinizden razı olsun."

Altınöz, milletin siyasi iradesini özgürce ortaya koyduğunu ve demokrasinin kazandığını belirterek, "Her zaman Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devam edeceğiz. Tek
temennimiz seçimin kentimize yakışır bir şekilde huzur içerisinde ve demokratik bir ortamda geçmiş
olmasıdır. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:00 Kaynak: AA

Rafet Vergili, AK Parti, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 16:31:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]