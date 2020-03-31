2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı - Son Dakika

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

7 saat önce

Samsun'da 2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi'nin yazılı bir talepte bulunmaya gerek olmaksızın uygulanacağını belirten Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bu konuda yapılması gereken işlemleri anlattı.

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı, System.String[]

Samsun'da 2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi'nin yazılı bir talepte bulunmaya gerek olmaksızın uygulanacağını belirten Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bu konuda yapılması gereken işlemleri anlattı.


Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından korona virüsü önlemleri kapsamında 2019 yılı Buzağı Desteklemeleri'nde 31 Aralık 2019 tarihine kadar olan başvuru döneminde destekleme başvurusu bulunmayan yetiştiricilerin, 01 Nisan 2020 ve 15 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılması gereken başvuruları, bir defaya mahsus olmak üzere yazılı talepte bulunmalarına gerek olmaksızın uygulanacağı açıklandı.


Konu ile ilgili bir açıklama yaparak yapılması gereken işlemleri anlatan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Halkımızın mümkün mertebe evlerinde kalmalarının hayati önem arz ettiği bu salgın günlerinde, 2019 yılı 2. Dönem Buzağı Destekleri'nden yararlanmak isteyen üreticilerimizin işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere yazılı talepte bulunmalarına gerek olmaksızın ve aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. Tebliğde belirtilen hayvancılık örgütleri birinci başvuru döneminde başvurusunu yapmadığı üyelerinden başvuru dilekçesi almadan, bu üyeleri adına 15 Haziran 2020 tarihine kadar il veya İlçe müdürlüklerine başvuru yapabilir. İl veya ilçe müdürlükleri de süresi içerisindeki başvuruları E-Islaha kaydeder. Bir yetiştirici için birden fazla hayvancılık örgütünden başvuru talebi gelmesi durumunda il veya ilçe müdürlüğünce uygun iletişim araçları kullanılarak, yetiştiricilerin bildirimi doğrultusunda örgütü belirlenecektir. Herhangi bir hayvancılık örgütüne üye olmayan yetiştiricilerden bireysel askı ve hak ediş listelerinin (icmaller) hazırlanmasında, başvuru dilekçesi alınmayacaktır. E-Islah'da başvuru kaydı bulunmayan tüm yetiştiriciler bireysel başvuru yapmış olarak işlem görecek olup, İl veya ilçe müdürlüklerince bireysel başvuru girişi yapılmasına gerek duyulmayacaktır. Birinci başvuru döneminde başvurusu olan yetiştiriciler için hatalı kayıt, ölüm ve benzeri durumlar dışında, ikinci dönem için başvuru kayıtlarında işlem yapılmayacaktır. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diler, sağlıklı günler dilerim" dedi. - SAMSUN

İbrahim Sağlam, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:38 Kaynak: İHA

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