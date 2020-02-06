2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Edremit, 155 bin 837 kişi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Edremit, 155 bin 837 kişi oldu - Son Dakika

2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Edremit, 155 bin 837 kişi oldu

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Balıkesir'in Edremit ilçesinin toplam nüfusu bir önceki yıla göre bin 350 kişi artarak 154 bin 487'den 155 bin 837'ye yükseldi.

2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Edremit, 155 bin 837 kişi oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Balıkesir'in Edremit ilçesinin toplam nüfusu bir önceki yıla göre bin 350 kişi artarak 154 bin 487'den 155 bin 837'ye yükseldi.


TUİK, 2018 yılı verilerine göre Balıkesir'in en fazla nüfus artışı yaşanan ilçelerinden biri Edremit oldu. 2018 yılında nüfusu 6 bin 146 kişi artan Edremit ilçesi 2019 yılında bin 350 kişi artarak 155 bin 837 kişi oldu. Nüfusun cinsiyete göre dağılımı ise; 76 bin 976 erkek, 78 bin 861 kadın nüfusu şeklinde gerçekleşti.


Edremit'in son yıllarda önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini belirten Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı "Edremit ilçemiz; denizi, Kazdağları, doğası, termali, tarihi ve kültürel değerleri, zeytini ve zeytinyağıyla önemli bir turizm merkezidir. İlçemizin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel potansiyellerle doğru orantılı olarak ilçemizin nüfusu da gün geçtikçe artmaktadır.


Edremit ilçemiz son yıllarda Türkiye'nin dört bir yanından göç alan bir ilçe konumuna gelmiştir. Bugün Edremit ilçemiz, Balıkesir'in merkezi dışında ilçeleri arasında 155 bin 837 nüfusu ile; 2. İlçesidir. Bizler ilçemizin artan nüfusuyla birlikte, büyümesi ve gelişmesi adına çalışmalar yürüterek özellikle istihdama yönelik projeler üretmeye önem gösteriyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Ayrıca ilerleyen dönemlerde İlçemiz planlanan devlet yatırımlarının ve özel sektör yatırımlarının kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte Edremit, ülkemizin önde gelen yerleşim merkezlerinden biri haline gelecek olup; Marka Şehir Edremit olarak yoluna devam edecektir" dedi. - BALIKESİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:38 Kaynak: İHA
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