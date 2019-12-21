2019 yılı Aralık ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 2019 yılı Aralık ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı - Son Dakika

2019 yılı Aralık ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı

6 saat önce

Bilecik'te il ve ilçe müftüleri ile yardımcılarının katıldığı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

2019 yılı Aralık ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı, System.String[]

Bilecik'te il ve ilçe müftüleri ile yardımcılarının katıldığı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.


Bilecik İl Müftü Vekili Aysel Hacıömeroğlu başkanlığında Bilecik İl Müftülüğünde gerçekleşen toplantıya ilçe müftüleri ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda güncel idari konular, 2020 yılı hac organizasyonu, temel aile bilinci projesi, evliliğe ilk adım semineri, diyanet aylık dergisi abonelikleri, camilerde bulunan sandalye ve tabureler konulu başkanlık yazısı, "camiyi seviyoruz namazla buluşuyoruz" projesi, cami hizmetlerinde verimliliğin arttırılması konuları görüşüldü. - BİLECİK

Bilecik, Müftü, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyanın en derin 4'üncü mağarası Ilgarini'ni turizme açıldı
Türkiye'nin en hızlı akan nehriydi şimdi ise göle döndü Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
16:56 "Göçebe Tuvaller" sergisi Ankara'da açılacak - Son Dakika Haber
16:50 Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika Haber
16:49 Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı - Son Dakika Haber
16:44 Antalya'da trafik kazası: Aynı aileden 6 kişi yaralandı - Son Dakika Haber
16:44 Drift yaptı 9 bin 534 TL ceza yedi - Son Dakika Haber
15:09 Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı - Son Dakika Haber
13:44 Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 17:00:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2019 yılı Aralık ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]