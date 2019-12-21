2019 yılı Aralık ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bilecik'te il ve ilçe müftüleri ile yardımcılarının katıldığı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.



Bilecik İl Müftü Vekili Aysel Hacıömeroğlu başkanlığında Bilecik İl Müftülüğünde gerçekleşen toplantıya ilçe müftüleri ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda güncel idari konular, 2020 yılı hac organizasyonu, temel aile bilinci projesi, evliliğe ilk adım semineri, diyanet aylık dergisi abonelikleri, camilerde bulunan sandalye ve tabureler konulu başkanlık yazısı, "camiyi seviyoruz namazla buluşuyoruz" projesi, cami hizmetlerinde verimliliğin arttırılması konuları görüşüldü. - BİLECİK