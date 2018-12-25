2019 Yılı Asgari Ücret 2 Bin 20 Lira Olarak Açıklandı
1 saat önce
IHAAW111331-EKO/25-12-2018- 2019 yılı asgari ücret 2 bin 20 lira olarak açıklandı 25.12.2018 11: 13: 31 TSI NNNN.
IHAAW111331-EKO/25-12-2018
- 2019 yılı asgari ücret 2 bin 20 lira olarak açıklandı 25.12.2018 11: 13: 31 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:19 Kaynak: İHA
Son Dakika! Milyonların Merakla Beklediği 2019 Yılı Asgari Ücreti Belli Oldu
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