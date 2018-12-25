Son Dakika Haberleri: 2019 Yılı Asgari Ücret 2 Bin 20 Lira Olarak Açıklandı

2019 Yılı Asgari Ücret 2 Bin 20 Lira Olarak Açıklandı

1 saat önce

IHAAW111331-EKO/25-12-2018- 2019 yılı asgari ücret 2 bin 20 lira olarak açıklandı 25.12.2018 11: 13: 31 TSI NNNN.

2019 Yılı Asgari Ücret 2 Bin 20 Lira Olarak Açıklandı, System.String[]
IHAAW111331-EKO/25-12-2018

- 2019 yılı asgari ücret 2 bin 20 lira olarak açıklandı 25.12.2018 11: 13: 31 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:19 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Ekonomi
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