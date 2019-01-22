2019 Yılı Birinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

2019 yılı birinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

2019 yılı birinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.



Gerçekleştirilen toplantıda, yatırımcı kuruluşların il genelinde yürüttükleri çalışmalar ele alınarak, ilgili kurum temsilcileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi.



Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Mutlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özel, ilçe kaymakamları, yatırımcı kuruluş müdürleri ve bazı bölge müdürleri katıldı.



Toplantı öncesi konuşma yaparak, 2018 yılında il genelinde yapılan yatırımlara ilişkin genel değerlendirmede bulunan Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı, ilimizde yerel yönetimler hariç 298 projenin 6,1 milyar TL'lik bedelle uygulanmakta olduğunu söyledi. Önceki yıllar harcamasının ise 1,5 milyar TL olduğunu belirten Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı, 2018 yılı için 556,7 milyon TL ödeneği ile 511,9 milyon TL harcanarak yüzde 92 nakdi nakdi gerçekleşme sağlandığını kaydetti.



Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı konuşmasının devamında; "İl Özel İdaresi yatırımları kapsamında 2018 yılında İl Özel İdaresi ve KÖYDES programından, 451 adet proje için 92 milyon TL ödenek ayrılmış olup, 83,1 milyon TL harcanarak yüzde 91 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Projelerden 442 adedi tamamlanmış, 9 adedi ise 2019 yılında devretmiştir." dedi.



2018 yılı yatırımlarını önemli projelere göre değerlendiren Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı, "Karayollarında; Kemaliye-Dutluca Ayrımı- 8. Bölge (Elazığ) Hududu yolunun (22 km) proje bedeli 1,2 milyar TL olup, yapımı devam etmektedir. Refahiye-Kuruçay-İliç yolu; kalan kısmının uzunluğu 46 km olan yolun, proje tutarı 591,8 milyon TL olup, Sünebeli Tüneli ve bağlantı yollarında çalışmaları yapılmıştır.



Eğitim Sektöründe; Erzincan Üniversitesi Rektörlük Binası yüzde 81, Diş Hekimliği Fakültesi İdari Binası yüzde 92, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu yüzde 10 seviyesinde devam etmektedir.



Milli Eğitimin önemli Yatırımlarından; 2018 yılında; Atatürk Mesleki Teknik AL. Atölye binası, EFİKAP Borsa İstanbul 24 derslikli İ.H. Ortaokulu, Kavakyolu 16 derslikli Ortaokulu, Demirkent 16 derslikli İ.H. Ortaokulu, Ziya Gökalp 8 derslikli İlkokulu, Bahçelievler 8 derslikli İlkokulu, Mimar Sinan İlkokulu 8 derslikli Ek Binası, Uğur Fethi Özdemir 16 derslikli Ortaokulu, Refahiye 16 derslikli İ.H. Ortaokulu, Yoğurtlu 4 derslikli Anaokulu, Üzümlü 16 derslikli İ.H. Lisesi, Kemah Anaokulu yapımı tamamlanmıştır.



Mehmet Akif Ersoy 18 derslikli İlkokulu, Otlukbeli 8 derslikli Anadolu Lisesi, Elaattin Elmas 24 derslikli İ.H.L, Bayırbağ 12 derslikli İ.H. Lisesi, Tercan 17 Şubat 18 derslikli Ortaokulu, Çayırlı 50 yataklı Öğretmenevi, Çayırlı-Otlukbeli-Tercan Çadırkaya 7'şer daireli lojmanları, Kemaliye Topkapı Köyü 8 derslikli İlkokulu ve İliç İbrahim Çeçen Mahallesi 8 derslikli İlkokulu devam etmektedir.



Gençlik ve Spor Sektöründe; Demirkent Çok Amaçlı Spor Salonu 9,2 milyon TL harcanarak tamamlanmıştır. Şehir Stadyumu: İhalesi KDV dahil 137.150.220 TL bedelle yapılmış olup, yapımı devam etmektedir. YURTKUR Yatırımlarından; 200 öğrenci kapasiteli Üzümlü, Refahiye ve Kemaliye öğrenci yurtları ile sosyal tesislerinin yapımı devam etmektedir.



Sağlık Sektöründe; Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 250 Yataklı Ek Bina projesinin ihale bedeli (KDV dahil) 82,9 milyon TL olup, yüzde 60 fiziki seviyesinde devam etmektedir. Merkez Dörtyol 500 Yataklı Devlet Hastanesinin Sağlık Bakanlığı tarafından 24.01.2019 tarihinde yeniden ihale edilecektir.



Tarım sektöründe; İlimizde 126 köyde uygulanacak olan arazi toplulaştırması projesinin ihale tutarı 67 milyon TL olup, çalışmalar devam etmektedir. Organize Besi İhtisas Bölgesinin Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Altyapı ve üstyapı projeleri hazırlanmaktadır. DSİ Çayırlı Turnaçayırı Barajı ve Sulama Kanallarının proje bedeli 219,2 milyon TL olup, baraj inşaatında yüzde 92 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Önümüzdeki sezonda barajda su tutulmaya başlanacaktır. Ballı Barajı ve Tesisleri 51 milyon TL tutarındaki proje, Genel Müdürlük tarafından ihale edilmiş olup, değerlendirme sözleşmesi imzalanmıştır. GÖL-SU göletlerinden; 8 adet göletin yapımı ortalama yüzde 24 seviyesinde yapımı devam etmektedir. Çadırkaya, Göktaş ve Çatakdere sulama şebekeleri tamamlanmıştır. Vasgirt Deresi Rekreasyon projesi 12.052.520 TL bedelle ihale edilmiş olup, yüzde 20 seviyesinde devam etmektedir.



Konut sektöründe; Merkez Günbağı, Kılıçkaya, Uluköy ve Tercan Kalecik, Refahiye Kayı köyü iskan Konutlarının yapımı devam etmektedir." diye konuştu.



2018 yılının yatırım projelerinin gerçekleşme oranları dikkate alındığında yatırımların uygulanmasında başarılı bir yıl geçirdiklerini değerlendiren Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı, inşaat sezonuna kadar, özellikle 2019 yılında yeni başlanacak olan projelerin hazırlık ve ihale işlemlerinin tamamlanması ve sezonda inşaatlara başlanılmasının önem taşımakta olduğunu aktardı.



Toplantının sonunda tüm kuruluşların yöneticilerine ve personeline teşekkürlerini ileten Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı, çalışmalarında başarılar diledi.



Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı'nın konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşlar, sırasıyla projelerini anlatarak, yatırımlara yönelik katılımcıların sorularını cevaplandırıldı - ERZİNCAN

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