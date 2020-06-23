2019 yılı bütçe kesin hesabı Büyükşehir Meclisi'nde kabul edildi - Son Dakika

2019 yılı bütçe kesin hesabı Büyükşehir Meclisi'nde kabul edildi

"2019 Yılı Bütçe Kesin Hesabı" Büyükşehir Meclisi Haziran ayı ikinci birleşiminde oy çokluğu ile kabul edildi.

"2019 Yılı Bütçe Kesin Hesabı" Büyükşehir Meclisi Haziran ayı ikinci birleşiminde oy çokluğu ile kabul edildi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı ikinci birleşimi "2019 Yılı Bütçe Kesin Hesabı" gündemi ile Kocaeli Kongre Merkezi'nde toplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın başkanlık ettiği meclis toplantısında 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy çokluğu ile kabul edildi.


Meclis toplantısının sonunda açıklamada bulunan Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde hizmetlerini aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı mali bütçesi gelirler toplamı 3 milyar 390 milyon TL olarak kaydedildi. Gelir gerçekleşmesi 2 milyar 378 milyon 816 bin 786 TL ve gider gerçekleşmesi 2 milyar 297 milyon 115 bin 55 TL olarak belirlendi. - KOCAELİ

Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2019 yılı bütçe kesin hesabı Büyükşehir Meclisi'nde kabul edildi - Son Dakika Ekonomi

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