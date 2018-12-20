2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
3 saat önce
TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor.
TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor.
Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Levent Gök
başkanlığında toplandı.
TBMM Başkanvekili Gök, bugün Meclis Başkanı Binali Yıldırım
'ın doğum günü olduğunu belirterek, Yıldırım'a sağlıklı, başarılı bir ömür temennisinde bulundu.
Daha sonra 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14. maddesinin görüşmelerine geçildi.
Madde üzerinde ilk sözü, İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal
aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:12 Kaynak: AA
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