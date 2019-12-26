2019 yılı değerlendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2019 yılı değerlendirme toplantısı - Son Dakika

2019 yılı değerlendirme toplantısı

6 saat önce

Kilis Tarım ve Orman Müdürlüğü 2019 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

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Kilis Tarım ve Orman Müdürlüğü 2019 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.


İl Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu Başkanlığında, ilçe ve şube müdürlerinin katılımlarıyla Elbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda "2019 yılı İl Müdürlüğü iş ve işlemleri değerlendirme toplantısı" yapıldı. İl Müdürü Kadıoğlu, toplantıda 2019 yılında yapılan iş ve işlemler ile karşılaşılan problemlerin gözden geçirildiğini ifade ederek, "2020 yılında özellikle İlimiz tarımı için önemli görülen proje ve çalışmalar ele alınmış ve çiftçilerimizde farkındalık oluşturacak eğitim ve yayım çalışmalarının planlaması yapılmıştır" dedi. - KİLİS

Kadıoğlu, Elbeyli, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:08 Kaynak: İHA
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