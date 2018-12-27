2019 Yılı Hac Kurasına 2 Milyon 203 Bin 835 Aday Katılacak

2019 yılı hac kurasına 2 milyon 203 bin 835 aday katılacak2019 yılı hac kura çekimi, yarın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaşı'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

2019 yılı hac kurasına 2 milyon 203 bin 835 aday katılacak



2019 yılı hac kura çekimi, yarın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaşı'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 2 milyon 213 bin 835 adayın gireceği kurada 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.



Hac görevini yerine getirmek için başvuruda bulunan 2 milyon 213 bin 835 aday için yarın kura çekilişi yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen törende kuralar elektronik ortamda çekilecek. Hacı adayları, kayıt yaptırdıkları iller bazında 'oda tercihli' veya 'otel tercihli' hac konaklama türlerinde sıralamaya konularak kuraya dahil olacak. Kura sonucunda asil ve yedek tasnifinin yapılmayacağı gibi Diyanet ve acente ayırımına da gidilmeyecek.



Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak, sonuçlar adayların cep telefonlarına mesajla gönderilecek. Hacı adayları, kura sonuçlarını yarın saat 23.00'ten itibaren internet ortamında da görebilecek. Kurada kesin kayıt hakkı kazananlar 2-11 Ocak 2019 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracak. Belirlenen sürede kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınacak.



Öte yandan 2007-2019 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit annesi, babas, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşleri kurasız olarak hacca gidecek.



Arda ERDOĞAN/ANKARA,

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