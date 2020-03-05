2019 yılı ihracat rakamları açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 2019 yılı ihracat rakamları açıklandı - Son Dakika Ekonomi

2019 yılı ihracat rakamları açıklandı

6 saat önce

İnegöl Ticaret Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2019 yılı ihracat rakamlarını açıkladı.

2019 yılı ihracat rakamları açıklandı, System.String[]

İnegöl Ticaret Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2019 yılı ihracat rakamlarını açıkladı.


Düzenlenen kahvaltılı basın toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl'de 2018 yılında 1 milyar 11 milyon dolar olan ihracatın 2019 yılında 1 milyar 200 milyon dolara yükselerek yüzde 19 arttığını söyledi. Uğurdağ, "İnegöl 2019 yılında 889 firma ile 1 milyar 200 milyon dolar ihracat, 34 firma ile 249 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 450 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2019 yılı verilerine göre İnegöl 950 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek ekonomide model olma geleneğini sürdürmektedir" dedi


İhracat birincisi mobilya sektörü oldu


Uğurdağ; "İhracat 1 milyar 11 milyon dolardan 1 milyar 200 milyon dolara yükselerek yüzde 19 arttı. İthalat ise 320 milyon dolardan 249 milyon dolara düşerek yüzde 22 azaldı. Bu verilere göre 2019 yılında ilçemizin dış ticaret hacmi de bir önceki yıla nazaran yaklaşık yüzde 9 arttı. 2019 yılının ihracat birincisi mobilya sektörü oldu. Otomotiv yan sanayi, makine metal ve orman Ürünleri sektörleri ihracatında düşüş yaşanırken, mobilya, tekstil, gıda ve kimya sektörlerinin ihracatı arttı. Mobilya sektörü 554 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek İnegöl'ün ihracatında yüzde 46 ile en büyük paya sahip oldu. İhracatta otomotiv yan sanayi sektöründe yüzde 65, makine metal sektöründe yüzde 28, orman ürünleri sektöründe yüzde 9 düşüş yaşanırken, toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 18 artış gösterdi. İhracatta mobilya sektöründe yüzde 30, tekstil sektöründe yüzde 34, gıda sektöründe yüzde 20 ve kimya sektöründe yüzde 8 artış gerçekleşti. İthalatta ise tüm sektörler toplamında yüzde 22'lik bir azalış yaşandı" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yavuz Uğurdağ, İhracat, İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'e hazır giyim ihracatı, yüksek maske talebinin etkisiyle yüzde 500 arttı
HSBC'nin Londra'daki merkezinde çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet'ten S-400 açıklaması: Alıp kullanmamak diye bir şey olmaz İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsün yayılmasına karşı "Kağıt para kullanmayın" çağrısı

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 01:13:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2019 yılı ihracat rakamları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]