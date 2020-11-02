2019 Yılı Kamu İşletmeleri Raporu - Son Dakika

2019 Yılı Kamu İşletmeleri Raporu

02.11.2020 10:47
2019 Yılı Kamu İşletmeleri Raporu, System.String[]

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) brüt satışları, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 22,5 artışla 153,46 milyar liraya çıktı.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) brüt satışları, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 22,5 artışla 153,46 milyar liraya çıktı. KİT'lerin toplam aktif büyüklüğü ise aynı dönemde 16,5 artarak 278 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılına ilişkin Kamu İşletmeleri Raporu'nu açıkladı.

Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla Bakanlığın portföyünde toplam 18'i KİT, dördü kamu bankası ve altısı diğer kuruluş olmak üzere toplam 28 kamu işletmesi yer aldı. Performans açısından değerlendirildiğinde 2019 yılında KİT sisteminin brüt satışları 2018 yılına kıyasla yüzde 22,5 artışla 153,46 milyar liraya ulaştı. Brüt satışlardaki artış, ağırlıklı olarak BOTAŞ'tan kaynaklandı.

KİT sistemi, 2018 yılını 6 milyar lira faaliyet zararı ile kapatırken, geçen yıl ise faaliyet zararı 1,3 milyar lira oldu. Faaliyet zararındaki azalışa rağmen olağan dışı gelir ve karlar kalemindeki düşüş sonucu KİT sisteminin 2019 yılı dönem karı azalarak 924 milyon lira oldu. Vergi ve yasal yükümlülüklerinin ardından sistemin 2019 yılı dönem net zararı 1,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

KİT'lerin bilanço durumu

KİT sisteminin toplam aktif büyüklüğü 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 16,5 artışla 278 milyar liraya yükseldi. Aktif büyüklüğünün gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı ise yüzde 6,5 olarak hesaplandı. Aktif büyüklükteki artış da ağırlıklı olarak duran varlıklar ve stoklardaki artıştan kaynaklandı.

Toplam öz kaynak büyüklüğü 2019'da yüzde 10,1 artışla 163,8 milyar liraya çıktı.

Bazı KİT'lerin nominal sermayelerinde yapılan artışlar sonucunda KİT sisteminin toplam nominal sermayesi 2018 yılına göre yüzde yüzde 15,4 artış gösterdi ve 183,5 milyar liraya yükseldi. Bu KİT'lerin ödenmiş sermayelerindeki artış ise KİT sisteminin toplam ödenmiş sermayesini yüzde 14,9 artırarak 161,6 milyar liraya çıkardı.

KİT sisteminin pasif yapısı incelendiğinde, öz kaynakların yabancı kaynaklara oranla daha fazla olması dikkati çekti. Öz kaynaklar, toplam pasifin yüzde 59'unu oluştururken yabancı kaynakların oranı yüzde 41 olarak belirlendi.

İstihdam giderleri arttı

KİT'lerde 2000 yılında yaklaşık 170 bin kişi istihdam edilirken, bu sayı giderek azaldı. 2019'da istihdam edilen kişi sayısının 101 bin seviyelerine indi. Bu kapsamda 2019'da istihdam edilen toplam kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,1 azalış kaydetti.

Portföydeki KİT'lerin toplam istihdam giderleri, söz konusu dönemde, yüzde 21,4 artarak 12,8 milyar liraya ulaşırken, gelir tablosuna yansıtılan toplam KİT satış ve faaliyet giderlerinin yüzde 8,4'ü istihdam giderinden oluştu.

Bu arada, KİT'lerin bünyesindeki bir çalışanın işverene maliyeti 2019'da memurlar ve sözleşmeli personel için aylık ortalama 9 bin 340 lira ve işçiler için aylık ortalama 11 bin 706 lira oldu.

Maliye Bakanlığı, İstihdam, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2019 Yılı Kamu İşletmeleri Raporu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 508 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren dolar yeni haftaya 8,38'den başladı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Kahvaltı hazırlamayan eşine kafa atıp burnundan bıçakladı Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu
2-8 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı 2-8 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı         
10:39
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaşlı isimlere sert eleştiri: Biri panik atak hastası, diğeri alkolik Erman Toroğlu'ndan Beşiktaşlı isimlere sert eleştiri: Biri panik atak hastası, diğeri alkolik         
10:28
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
İşte 3 yaşındaki Elif'in enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu İşte 3 yaşındaki Elif'in enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu         
10:14
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü         
10:00
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiasını özel kalem müdürü yalanladı: Beyefendinin sağlığı gayet iyi Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiasını özel kalem müdürü yalanladı: Beyefendinin sağlığı gayet iyi         
09:40
Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı         
09:02
3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı 3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı         
08:43
İrem Derici'den İrem Derici'den "İnsan erkeğin gücünü istiyor" diyen Demet Akalın'a gönderme: Erkek gücüne ihtiyaç duymuyorum         
08:38
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı         
07:56
Lübnan'da Ermeniler, Dağlık Karabağ'da savaşmak için gönüllü asker topluyor Lübnan'da Ermeniler, Dağlık Karabağ'da savaşmak için gönüllü asker topluyor         
07:42
Polisin maske cezası yazmak istediği evli çift, ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada Polisin maske cezası yazmak istediği evli çift, ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada         
00:45
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler         
18:03
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 11:01:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2019 Yılı Kamu İşletmeleri Raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei