2019 yılı konut satış rakamları belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 2019 yılı konut satış rakamları belli oldu - Son Dakika Ekonomi

2019 yılı konut satış rakamları belli oldu

13 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı konut satış rakamlarını açıkladı.

2019 yılı konut satış rakamları belli oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Böylece konut satışları 2019 yılında bir önceki yıla göre %1,9 azalarak 1 milyon 348 bin 729 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:10 
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