Son Dakika › Ekonomi › 2019 yılı konut satış rakamları belli oldu - Son Dakika Ekonomi
2019 yılı konut satış rakamları belli oldu
13 dakika önce
Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı konut satış rakamlarını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Böylece konut satışları 2019 yılında bir önceki yıla göre %1,9 azalarak 1 milyon 348 bin 729 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:10
Son Dakika 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi için başvurular yarın sona eriyor TOKİ'den krediyle ev almak caiz mi? Diyanet'ten merak edilen soruya yanıt geldi 2019 yılı içerisinde Türkiye'de en az ve en çok konutun satıldığı kentler belli oldu Son dakika: Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı