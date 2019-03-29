2019 Yılı Ocak Ayı Çiğ Süt Desteklemeleri Yetiştiricilere Saat 18.00'dan İtibaren Tek Seferde...
1 saat önce
2019 yılı Ocak ayı çiğ süt desteklemeleri yetiştiricilere saat 18.00'dan itibaren tek seferde ödenecek.
2019 yılı Ocak ayı çiğ süt desteklemeleri yetiştiricilere saat 18.00'dan itibaren tek seferde ödenecek. Litre başı 10 kuruş olan destek ödemesi, Ocak-Şubat-Mart ayları için 25 kuruşa çıkarıldı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:12 Kaynak: İHA
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