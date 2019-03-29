Son Dakika Haberleri: 2019 Yılı Ocak Ayı Çiğ Süt Desteklemeleri Yetiştiricilere Saat 18.00'dan İtibaren Tek Seferde...

2019 Yılı Ocak Ayı Çiğ Süt Desteklemeleri Yetiştiricilere Saat 18.00'dan İtibaren Tek Seferde...

1 saat önce

2019 yılı Ocak ayı çiğ süt desteklemeleri yetiştiricilere saat 18.00'dan itibaren tek seferde ödenecek.

2019 Yılı Ocak Ayı Çiğ Süt Desteklemeleri Yetiştiricilere Saat 18.00'dan İtibaren Tek Seferde..., System.String[]
2019 yılı Ocak ayı çiğ süt desteklemeleri yetiştiricilere saat 18.00'dan itibaren tek seferde ödenecek. Litre başı 10 kuruş olan destek ödemesi, Ocak-Şubat-Mart ayları için 25 kuruşa çıkarıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:12 Kaynak: İHA

Ekonomi
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