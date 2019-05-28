Son Dakika Haberleri: 2019 Yılı Orman Yangınlarına Hazırlık ve Değerlendirme toplantısı
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2019 Yılı Orman Yangınlarına Hazırlık ve Değerlendirme toplantısı

1 saat önce

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 2019 Yılı Orman Yangınlarına Hazırlık ve Değerlendirme toplantısı düzenledi.

2019 Yılı Orman Yangınlarına Hazırlık ve Değerlendirme toplantısı, System.String[]
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 2019 Yılı Orman Yangınlarına Hazırlık ve Değerlendirme toplantısı düzenledi.

Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım başkanlığındaki toplantıya 52 yönetici personel katıldı. Bölge Müdürü Adnan Kayım, toplantıda yaptığı konuşmada; çıkan orman yangınlarının büyük bir bölümünün ihmalden kaynaklandığına vurgu yaparak, vatandaşların bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan orman yangınlarına hazırlık çalışmaları hakkında da bilgiler veren Kayım; tüm personelin ciddi bir şekilde bu mücadeleye yardımcı olması ve omuz vermesi gerektiğini belirterek, kazasız ve yangınsız bir sezon temenni etti.

Yetkililer, toplantıda 2019 yılı orman yangını hazırlıkları ile 2018 yılı ve öncesi karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildiğini belirterek, yangın ihbarının gelişinden alanın soğutularak yangının söndürülmesine kadar geçen süreçteki yapılması gereken organizasyon ve mücadele çalışmaları hakkında karşılıklı fikir alış verişi yapılarak tüm personelin katılımı sağlanan toplantının verimli geçtiğini ifade ettiler. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:03 Kaynak: İHA
Kütahya, Güncel
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