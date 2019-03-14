2019 Yılı Sıcak Asfalt Çalışmaları Çavdarhisar İlçesinden Başladı
31 dakika önce
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Efendi Köprüsü-Doğancılar Grup Köy Yolu çalışmaları Vali Dr. Ömer Toraman'ın katılımıyla başladı.
Kütahya
'nın Çavdarhisar
ilçesine bağlı Efendi Köprüsü-Doğancılar Grup Köy Yolu çalışmaları Vali Dr. Ömer Toraman'ın katılımıyla başladı.
Kütahya İl Özel İdaresi 2019 yılı sıcak asfalt çalışmalarının başlaması nedeniyle, 2018 yılında başlayan 771 bin 56 TL maliyetli 3,4 kilometrelik yolda incelemelerde bulunan Vali Dr. Ömer Toraman, çalışmaları yerinde görüp son durum hakkında yetkililerden bilgiler aldı.
Vali Dr. Ömer Toraman'a Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz
, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Genel Meclisi Üyeleri ile köy muhtarları eşlik etti. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:01 Kaynak: İHA
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