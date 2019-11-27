Son Dakika Haberleri: 2019 Yılı Teknik Destek Programı 5'inci Dönem sonuçları açıklandı
Son Dakika Güncel 2019 Yılı Teknik Destek Programı 5'inci Dönem sonuçları açıklandı - Son Dakika

2019 Yılı Teknik Destek Programı 5'inci Dönem sonuçları açıklandı

6 saat önce

2019 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

2019 Yılı Teknik Destek Programı 5'inci Dönem sonuçları açıklandı, System.String[]

2019 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.


Eylül-Ekim dönemine yapılan 7 proje değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinden geçti. Ardından projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 7 başvuru ön incelemede uygun bulunup teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçti.


Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı projeler olarak kabul edildi. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 6 proje listede yer aldı. Başvuru sahiplerinin başarılı teknik destek başvurularının Ajansın internet adresinde yayınlandığı 26/11/2019 tarihinden itibaren en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa müracaat etmeleri gerekmekte. - ERZURUM

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:18 Kaynak: İHA
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