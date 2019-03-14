2019 Yılı Teknik Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı Tamamlandı
1 saat önce
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programının tanıtımı için Zonguldak, Karabük ve Bartın il merkezlerinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları tamamlandı.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programının tanıtımı için Zonguldak, Karabük ve Bartın il merkezlerinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları tamamlandı.
Karabük il Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya yoğun katılım gerçekleşti. BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve Ajans Uzmanı Ümran Öztürk, katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, süreçle ilgili ayrıntılı sunum yaptı. - KARABÜK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:33 Kaynak: İHA
Öğrencisinin Velisi ile İlişki Yaşayan Öğretmen Beraat Etti
HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı
Merkez Bankası Rezervleri 2,6 Milyar Dolar Azaldı
Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Tahminini Açıkladı