Son Dakika Haberleri: 2019 Yılı Teknik Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı Tamamlandı

2019 Yılı Teknik Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı Tamamlandı

1 saat önce

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programının tanıtımı için Zonguldak, Karabük ve Bartın il merkezlerinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları tamamlandı.

2019 Yılı Teknik Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı Tamamlandı, System.String[]
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programının tanıtımı için Zonguldak, Karabük ve Bartın il merkezlerinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları tamamlandı.

Karabük il Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya yoğun katılım gerçekleşti. BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve Ajans Uzmanı Ümran Öztürk, katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, süreçle ilgili ayrıntılı sunum yaptı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:33 Kaynak: İHA

Bartın, Zonguldak, Batı Karadeniz, Karabük, Güncel
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