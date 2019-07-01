Son Dakika Haberleri: 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli belli oldu
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2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli belli oldu

2 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli belli oldu , System.String[]
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:48 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ekonomi
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