Son Dakika Haberleri: 2019 yılı Yatırım Programı açıklandı

2019 yılı Yatırım Programı açıklandı

1 saat önce

2019 yılı Yatırım Programı'nda, proje tutarı 977 milyar lira, 2018 sonu kümülatif harcaması 409 milyar lira olan 2 bin 964 proje yer aldı.

2019 yılı Yatırım Programı açıklandı, System.String[]
2019 yılı Yatırım Programı'nda, proje tutarı 977 milyar lira, 2018 sonu kümülatif harcaması 409 milyar lira olan 2 bin 964 proje yer aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:25 

Ekonomi
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