2019 Yılı Yatırım Yılı Olacak

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş başkanlığında 2019 yılında yapılacak yatırımlar ile iş makinelerinin alınması ile ilgili konular görüşülerek karara bağlandı.

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş başkanlığında 2019 yılında yapılacak yatırımlar ile iş makinelerinin alınması ile ilgili konular görüşülerek karara bağlandı.



İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş, İl Genel Meclisinin ocak ayı toplantısının tamamlandığını ifade ederek, " İl Genel Meclisi Gündeminde bulunan, İl Özel İdaresinin ihtiyacı olan, iki adet kombine kanal açma aracı, 2 adet 6 fonksiyonlu sulama sistemli çok maksatlı arazöz'ün Çevre Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Vilayetler Birliği ve Belediyeler birliğinden temin edilmesi, İl Özel İdaresi Köy Yollarının envanteri görüşüldü. İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen iş makinesi kiralaması, sondaj kuyusu açma, imalatı yapılan ürünlerin fiyat satışı ve tarifesi, yol geçiş tarifelerinin belirlenmesi, 2019 yılı İl Özel İdaresinin yol ve ulaşım hizmetleri programları görüşüldü. 3 adet binek panelvan araç alınması konuları ele alındı" diye konuştu. - KİLİS

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