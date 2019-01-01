2019 Yılına Özel 2 Bin 19 Fidan Dağıtıldı

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce "Yeni Yıla Ağaç Keserek Değil, Fidan Dikerek Girelim" kampanyası kapsamında 2 bin 19 adet çam ve sedir ağacı fidanı dağıtıldı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce "Yeni Yıla Ağaç Keserek Değil, Fidan Dikerek Girelim" kampanyası kapsamında 2 bin 19 adet çam ve sedir ağacı fidanı dağıtıldı.



Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de 2019 yılını sembolize eden 2 bin 19 adet çam ve sedir cinsi fidan ile orman bitki çayları vatandaşlara dağıtıldı. Espark AVM önünde dağıtımı yapılan fidanlar kısa sürede tükendi. Fidan dağıtımına Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve Fidanlık Müdürü İzzet Bolatkıran da katıldı.



Konuyla ilgili bilgi veren Bölge Müdürü Recep Temel "Bizim kültürümüz olmayan yeni yılda ağaç süslemek yerine biz halkımızı fidan dikmeye teşvik ediyoruz. Dağıttığımız fidanlar kendi topraklarında bir süre daha yaşayabilir. Vatandaşlardan isteğimiz ilkbahara kadar fidanları toprakla buluştursunlar. Bu yıl ki temamız "Fidan Dik Orman Olsun, Yaşanacak Yurdun Olsun" olarak belirlendi. Başarılı bir ağaçlandırma sezonu ile yılı kapatıyoruz. 2018 yılında Eskişehir ilimizdeki 20 milyon 200 bin metrekare ağaçlandırma sahasına çeşitli türlerden 3 milyona yakın fidan diktik" dedi. - ESKİŞEHİR

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