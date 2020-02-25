2019 yılında 281 milyon TL tasarruf - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2019 yılında 281 milyon TL tasarruf - Son Dakika

2019 yılında 281 milyon TL tasarruf

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün SCADA sistemi ve fiziki kaçak arama çalışmaları sayesinde 2019'da 281 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlandığı bildirildi.

2019 yılında 281 milyon TL tasarruf, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün SCADA sistemi ve fiziki kaçak arama çalışmaları sayesinde 2019'da 281 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlandığı bildirildi.


ASAT tarafından aktif olarak kullanılan uzaktan takip ve müdahale sistemi SCADA sayesinde, tespit edilen su kaçaklarına zamanında müdahale edilebiliyor. Bu sistem kullanılarak 2019 yılında 238 milyon 596 bin TL'lik tasarruf sağlandı. Saatte 7 bin 782 metreküp debi değerinde 91 adet sızıntı kesilerek, bu miktar geri kazanılmış oldu. 260 noktada istasyonu bulunan SCADA sistemi, birbirine bağlı haberleşme birimlerini ve merkezdeki ana izleme monitörlerini içeren kapsamlı bir yapıya sahip.


Şebeke üzerindeki kayıp ve kaçakların önlenmesinde büyük öneme sahip faaliyetlerden biri de "fiziki kaçak arama" çalışmaları. Bu alanda da son teknolojiyi kullanan ASAT, saatte 900 metreküp debi değerinde kaçağı ve su israfını önleyerek 2019 yılında 27 milyon 594 bin TL'lik kazanç sağladı. Su üretiminin en önemli harcama kalemi olan elektrik sarfiyatını da, modem ile haberleşme sisteminden takip eden kurum bu sayede toplam 14 bin 906 TL tasarruf etti. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
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